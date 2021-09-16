ليستر يتحدى نابولي في "كينج باور" بالدوري الأوروبي

يدخل ليستر سيتي الإنجليزي في اختبار صعب، عندما يستضيف نظيره نابولي الإيطالي على ملعبه كينغ باور، ضمن منافسات المجموعة الثالثة لحساب مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.





تأهل ليستر إلى منافسات بطولة الدوري الأوروبي، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس برصيد 66 نقطة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.





وجاء ليستر من خسارة (0-1) أمام نادي مانشستر سيتي في مباراته الأخيرة التي لعبها ضمن منافسات "البريميرليغ"، ويستعد لخوض لقاء مثير أمام ضيفه الإيطالي.





فيما تمكن نادي نابولي من التأهل إلى منافسات بطولة الدوري الأوروبي، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس برصيد 77 نقطة بجدول ترتيب الدوري.





وجاء نابولي من انتصار (2-1) على حساب نادي يوفنتوس في مباراته الأخيرة، التي لعبها ضمن قمة منافسات الدوري، ويستعد لدخول مباراة نارية ومثيرة أمام مضيفه نادي ليستر سيتي.





ويملك مدرب ليستر، بريندان رودجرز، كتيبة من النجوم داخل تشكيل "الثعالب" على رأسهم جيمي فاردي، وهارفي بارنز، وجيمس ماديسون.





بينما يدخل نابولي نادي الجنوب في إيطاليا، لقاء ليستر سيتي بمعنويات مرتفعة، بعد هزيمة يوفنتوس في الجولة الثالثة من مسابقة "الكالتشيو"، ويقود تشكيل نابولي عدد من أبرز اللاعبين، على رأسهم لورينزو إنسيني، وكاليدو كوليبالي، وماتيو بوليتانو.





وستحمل مباراة ليستر سيتي ضد نابولي، عنصر القوة والحماسية، لما يملكه كلا الفريقان من عناصر مميزة.