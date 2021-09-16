الاستعدادات النهائية وتجهيز سرادق عزاء لنجل الشيخ الشعراوي في الدقهلية

تستعد قرية دقادوس التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، لتشيع جثمان نجل الشيخ الشعراوي بسرادق عزاء داخل مجمع الشعراوي، وبدأ توافد الأهالي ومحبي الشيخ الشعراوي وأسرته.

وكشف المستشار طارق الشحات المستشار القانوني للجمعية الخيرية الخاصة بالشيخ الشعراوي، أن الدكتور أحمد الشعراوي توفي عن عمر يناهز 65 عامًا داخل مصر وليس خارجها.وأوضح المستشار القانوني، أن الدكتور أحمد استاذ اقتصاد ومستشار اقتصادي لدى رجل الأعمال السعودي الراحل الشيخ صالح كامل، وله من الأبناء 6 وهم: “ شيماء نها، تقي، محمد، علي، ابراهيم”.وأكد المستشار القانوني، أن الدكتور أحمد أصيب بوعكة صحية منذ شهرين وتوفي علي إثرها، مشيرًا إلى أنه يتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمؤسسة الشيخ الشعراوي، وشقيقه سامي هو من أحد علماء الأزهر الشريف، وستشيع الجنازة اليوم من مسجد الأربعين.وخيم الحزن علي أهالي محافظة الدقهلية بوجه عام وأهالي ميت غمر ودقادوس علي وجة الخصوص، تزامنا مع إعلان خبر وفاة أحمد محمد متو لي الشعراوي نجل فضيلة الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي.وفي ذات السياق، أعلن الشيخ أحمد ترك الإمام السابق لمسجد النور بالعباسية، وفاة أحمد الشعراوي، نجل الشيخ محمد متولي الشعراوي.وقال ترك في منشور له على صفحته الرسمية بـ "فيسبوك"، أمس الأربعاء:"أنعى أخي وصديقي أحمد الشعراوي، إبن فضيلة الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي".وتابع ترك: ”اللهم اجعله فى ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.