"سيارات ذكية وماكينات بيع ذاتي".. تعرف على تطوير قلعة صلاح الدين

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن عدد من التجهيزات الجديدة في قلعة صلاح الدين الأيوبي لتحويلها إلى مزار أثري سياحي متكامل بما يعمل على راحة الزائرين المصريين والسائحين، حيث سيتم تزويد القلعة بسيارات كهربائية التي لنقل الزائرين من مكان لآخر أثناء جولتهم داخل القلعة، وهي مزودة بشاشات ذكية لقياس مدي رضاء الزائرين عن تجربتهم أثناء الزيارة .





جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزير السياحة والآثار، صباح اليوم الخميس، في القلعة للوقوف على آخر مستجدات أعمال الترميم والصيانة الجارية بجامع محمد علي ورافقه خلال الجولة العميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير للشؤون الهندسية وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية وإيمان زيدان المشرف العام على تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف.





وأفاد البيان أنه سيتم تزويد القلعة بماكينات بيع ذاتي للمشروبات والأطعمة والتي سوف تستخدم بالكروت الذكية تيسيرًا على الزائرين، وتطوير دورات المياه ورفع كفاءة أماكن الوضوء وتطوير شباك التذاكر والتي من المقرر أن تتم عن طريق الدفع الالكتروني، وتزويد المنطقة الأثرية بعدد من اللوحات الإرشادية والمقاعد والمظلات الخشبية لوقاية الزائرين من أشعة الشمس، وعمل ممرات ممهدة لإتاحة القلعة للزائرين من ذوي الهمم، والبدء في إقامة أنشطة للاطفال بمنطقة القلعة لرفع الوعي السياحى و الاثري لهم.