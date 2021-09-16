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تعرف على أعمال ترميم جامع محمد علي باشا في القلعة

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
كشف الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، عن الأعمال الجارية في جامع محمد علي باشا، والذي يقع داخل قلعة الناصر صلاح الدين الأيوبي فوق جبل المقطم بالقاهرة، والتي تهدف إلي إعادته إلى بريقه الأصلي بما يعمل على إظهار مواطن الجمال الأثرية والفنية به، 

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزير السياحة والآثار، صباح اليوم الخميس، في القلعة للوقوف على آخر مستجدات أعمال الترميم والصيانة الجارية بجامع محمد علي ورافقه خلال الجولة العميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير للشؤون الهندسية وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية وإيمان زيدان المشرف العام على تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف.

وأوضح طلعت أن أعمال ترميم جامع محمد علي باشا في القلعة تشمل،  تنظيف وترميم القباب، وإزالة السناج، وجلي وتنظيف الوزرات والأرضية الرخامية الموجودة بالصحن، وترميم وإعادة تذهيب الأشرطة الكتابية على مدخل بيت الصلاة بالإضافة الي تثبيت قواعد الوضوء الرخامية الخاصة بالميضأة.

كما شملت أيضا ترميم وتنظيف وتلميع وإعادة تركيب النجفة الموجودة في وسط بيت الصلاة واستكمال بعض الأجزاء المفقودة منها بسبب عوامل الزمن.

ومن ناحيته أكد وزير السياحة والآثار خلال الجولة على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة مسبقا للانتهاء من أعمال الترميم والصيانة وتطوير الخدمات مايأتي في إطار رؤية ورسالة الوزارة للنهوض بقطاعي السياحة والآثار، وتعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية كبرى حديثة ومستدامة، من خلال ما تملكه من موارد ومقومات سياحية وطبيعية وبشرية وأثرية غنية ومتنوعة، والمحافظة على الإرث الحضاري المصري الفريد للأجيال القادمة والبشرية.
تعرف على أعمال ترميم جامع محمد علي باشا في القلعة
تعرف على أعمال ترميم جامع محمد علي باشا في القلعة

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مصر محمد علي قلعة الناصر صلاح الدين جامع محمد علي القلعة الاثار

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