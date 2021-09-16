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طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 02:36 م
طاهر محمد
طاهر محمد
الفجر الرياضي

تواجد طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي داخل مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال الساعات الحالية.

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك
وجاء تواجد طاهر من أجل الحصول على مكافأته الخاصة من المشاركة في أولمبياد طوكيو الأخيرة، والتي خرج فيها الفراعنة من دور الثمانية بالبطولة.

وكاد طاهر أن يشتبك مع الحضور الصحفي المتواجد على خلفية تقديم كارلوس كيروش المدير الفني، للمنتخب الوطني الأول بالفترة المقبلة.

وحاول الحضور الصحفي التحدث مع طاهر، إلا أنه اشتبك مع الحاضرين، مندهشًا من حالة الالتفاف حوله من أجل الحصول على تصريحات.

وبدلًا من اعتذار اللاعب عن التحدث الصحفي، إلا أنه قام بتحويل الأمر إلى السخرية وتطاول على الحاضرين، ما جعل الحضور في حالة ذهول من تصرفه.

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