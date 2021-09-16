"لافا " تعزز تواجدها فى السوق المصري بسلسلة من الهواتف الذكية الجديدة والأجهزة اللوحية المتطورة

أعلنت شركة لافا المصنعة للهواتف المحمولة التي تتخذ من الهند مقراً لها أنها ستطلق قريباً طرازات قوية من الهواتف الذكية وأجهزة التابلت في السوق المصرى .

وقال المتحدث الرسمى للشركة : إن هاتف لافا الجديد ( زى 100 ) يتميز بأنه هاتف ثماني النواة بحجم 6.53 بوصة مع بصمة جانبية وذاكرة 3/32 و 4/64.

وأوضح أن الشركة أيضًا لديها خطط لإطلاق أجهزة لوحية من الجيل الرابع في فئة 10 و 8 بوصة و 7 بوصات

شاشة LCD ألمانية معتمدة من TUV Blue Rayتقلل الأشعة الضارة من الهواتف المحمولة إلى عينيك

وأوضح أن الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ستكون محرك النمو للشركة في الأشهر الستة المقبلة مشيراً إلى سعي شركة LAVA لعقد شراكات رعاية جديدة في مصر في بعض الأوقات.

ومن جانبه أعرب محمود ياسين الرئيس التنفيذي لمجموعة الخلود للتوزيع عن سعادته البالغة بإختيار مجموعته كشريك توزيع وطني للعلامة التجارية الهندية للهواتف المحمولة LAVA الأسرع نموًا.

وكشف " ياسين" عن دراسة الشركتين التعاون في إنشاء وحدة تصنيع في مصر .

يذكر أن شركة LAVA للهواتف المحمولة واحدة من أسرع شركات الهواتف المحمولة نموًا في مصر خلال عام 2018-2019 وكانت الراعي الرسمي للنادي الأهلي لكرة القدم.