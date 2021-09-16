Advertisements

بهذه الكلمات.. إيمي طلعت زكريا تروج لدورها في حكاية "رق الحبيب"

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 03:34 م
إيمي طلعت زكريا
إيمي طلعت زكريا
أروي حمدي
روجت الفنانة إيمي طلعت زكريا لحكاية "رق الحبيب" من مسلسل "ورا كل باب"، عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


شاركت إيمي جمهورها البوستر الرسمي لحكاية "رق الحبيب" وعلقت عليه قائلة:"معادنا إن شاء الله مع الحكاية الجديدة "رق الحبيب" على قناة الحياة ٩ مساءً يارب يعجبكم".

يذكر أن حكاية "رق الحبيب" من بطولة أحمد فؤاد سليم، الفنان إيهاب فهمي، مروة عبد المنعم، شريف خير الله، إيمي طلعت زكريا والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى، وتصل حلقاته إلى 45 حلقة، كل حدوتة تنقسم إلى 9 حلقات بنجوم ومؤلف ومخرج مختلفين. 

الكلمات المفتاحية

سوسن بدر رق الحبيب حكاية رق الحبيب إيمي طلعت زكريا أحمد كامل

أخبار تهمك

خاص.. سر تواجد أحمد فتوح في اتحاد الكرة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مفاجأة.. تفاصيل استقالة أسامة نبيه من تدريب الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يرحب برحيل نجمه لبيراميدز مقابل 7 مليون جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 14 ساعة

كارتيرون يفاجئ الزمالك بطلب ناري.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. تعليق ناري من كيروش على تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

بالتفاصيل.. خطة مدوية من الزمالك للحفاظ على بن شرقي

منذ حوالي 3 ساعات

في بيان ناري.. مدرب الزمالك يعلن رحيله رسميا

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 5 ساعات

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ أقل من ساعتين

تطور مفاوضات الزمالك لضم نبيل عماد دونجا

منذ أقل من نصف ساعة

طلائع الجيش يبلغ الزمالك بقراره النهائي حول رحيل نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. القبض على أب حاول ذبح ابنه في القاهرة

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

فتحى عبد الوهاب بطل خامس حكايات "ورا كل باب"

الليلة.. عرض أولى حلقات حكاية "أيامنا الحلوة" على قناة "الحياة"

السبت.. عرض "طبق الأصل" آخر حكايات "ورا كل باب"

تغيير اسم حكاية "طبق الأصل" من مسلسل "ورا كل باب" لـ"ورقة ضغط"

توقيت عرض حكاية "ورقة ضغط" على "الحياة"

تعرف على أبطال حكاية"كدبة كبيرة"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:34 م

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

12:20 م

عاجل.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك

02:01 م

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

02:36 م

كارتيرون يفاجئ الزمالك بطلب ناري.. تعرف على التفاصيل

03:00 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements