بهذه الكلمات.. إيمي طلعت زكريا تروج لدورها في حكاية "رق الحبيب"

روجت الفنانة إيمي طلعت زكريا لحكاية "رق الحبيب" من مسلسل "ورا كل باب"، عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





شاركت إيمي جمهورها البوستر الرسمي لحكاية "رق الحبيب" وعلقت عليه قائلة:"معادنا إن شاء الله مع الحكاية الجديدة "رق الحبيب" على قناة الحياة ٩ مساءً يارب يعجبكم".



يذكر أن حكاية "رق الحبيب" من بطولة أحمد فؤاد سليم، الفنان إيهاب فهمي، مروة عبد المنعم، شريف خير الله، إيمي طلعت زكريا والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى، وتصل حلقاته إلى 45 حلقة، كل حدوتة تنقسم إلى 9 حلقات بنجوم ومؤلف ومخرج مختلفين.