طلائع الجيش يبلغ الزمالك بقراره النهائي حول رحيل نجم الفريق

حدد جهاز الكرة في صفوف طلائع الجيش، مطالبه للموافقة على خطوة انتقال مهند لاشين لاعب وسط الفريق إلى صفوف الزمالك.





حيث كشف مصدر مطلع بجهاز الكرة في الطلائع، أن النادي طلب الحصول على 10 ملايين جنيه بالإضافة إلى استعارة لاعبين من الزمالك.





الزمالك يرغب في ضم مهند لاشين

وهناك مفاوضات مكثفة من جانب إدارة الزمالك مع طلائع الجيش، من أجل الحصول على خدمات مهند لاشين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وطلب أيضا مهند لاشين صاحب الـ25 عاما، من مجلس إدارة طلائع الجيش عدم الوقوف أمام مستقبله، والموافقة على خطوة انتقاله إلى القلعة البيضاء.





وكان مهند لاشين قد سبق له التوقيع للزمالك في الأيام الماضية، ولكن حتى هذه اللحظة تتمسك إدارة طلائع الجيش باستمرار اللاعب في الموسم الجديد.





يذكر أن الطلائع قد تواجد في المركز الـ8 بمسابقة الدوري في الموسم المنقضي، ويستعد الفريق في الوقت الحالي لخوض مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي.