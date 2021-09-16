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رسميا.. بايرن ميونخ يجدد عقد جوريتسكا حتى 2026

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 03:30 م
جوريتسكا
جوريتسكا
وكالات
أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني تمديد عقد لاعب خط الوسط ليون جوريتسكا حتى .2026

وقال جوريتسكا ( 26 عاما) للموقع الرسمي للنادي: "فزنا بكل البطولات الممكنة في السنوات الثلاثة الأخيرة. ولكن الأفضل من الفوز بالألقاب هو التأكيد وتكرار هذه النجاحات".

وأضاف: "الفريق، والنادي والبيئة احترافية للغاية، ولكنها أيضا مألوفة. سعيد للغاية لأنني مددت تعاقدي حتى 2026".

وانتقل جوريتسكا إلى بايرن قادما من شالكه في 2018 وكان من المفترض أن ينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية هذا الموسم.

وقال حسن صالح حميديتش، عضو مجلس إدارة النادي للشؤون الرياضية، إن جوريتسكا "أصبح لاعبا مهما.. وواجهة للفريق".

وأضاف: "ليون مصدر للطاقة داخل وخارج الملعب. لديه تقنية وديناميكية رائعة وهو لاعب خط وسط خطير للغاية يمكنه حسم المباريات".

وتوج جوريتسكا مع بايرن ميونخ بثلاثة ألقاب للدوري الألماني (بوندسليجا)، ولقبين لكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا، كجزء من الثلاثية التي توج بها الفريق في .2020 وسجل جوريتسكا 25 هدفا في 118 مباراة رسمية مع الفريق.

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