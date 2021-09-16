محافظ الفيوم يوجه بتطهير مخرات السيول والمجاري المائية

سرعة مراجعة محطات رفع مياه الري

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الموارد المائية والري بسرعة مراجعة محطات رفع مياه الري، ومتابعة أعمال تطهير الترع ومخرات السيول.

تصرفات مائية زائدة

وشدد على أن تكون الحالة العامة للمصارف والترع والمجاري المائية في حالة استعداد لأي تصرفات مائية زائدة تحدث مع تقلبات الطقس، موجهًا بعقد اجتماع عاجل بين مسئولي الري وشركة الفيوم لمياه الشرب، للعمل على وضع خطط مدروسة بآليات واضحة لمواجهة الأحداث الطارئة وظروف الطقس السيئ.







أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على رؤساء المدن والأحياء، على التنسيق المستمر والتعاون بين القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، مثل مديرية الري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء.