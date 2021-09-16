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اليوم.. أشرف عبد الباقي ضيف برنامج "أسرار النجوم" على "نجوم أف.إم"

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 03:21 م
أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي
هبة أحمد




يحل الفنان أشرف عبد الباقي، اليوم الخميس، ضيفاً على برنامج "أسرار النجوم"، عبر إذاعة "نجوم أف.إم" وقناة "نجوم TV"، مع المذيعة إنجى على، فى الساعة الثامنة مساءً، ليتحدث عن مشواره الفني الكبير وأبرز النجاحات التي حققها فيه.

وكان "عبد الباقي" قد انتهى من عرض مسرحيته الجديدة "شمسية وأربع كراسي" منذ أيام في الساحل الشمالي بمشاركة عدد من النجوم مثل محمد أنور ومحمد عبد الرحمن وأوس أوس ومريهان حسين وآخرون، فضلاً عن احتفاله بعيده ميلاده وسط مجموعة من أصدقائه المقربين.

يذكر ان برنامج "أسرار النجوم"، يذاع الخميس من كل أسبوع عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم TV"، الساعة الثامنة مساءً، وتقدمه المذيعة إنجي علي، ويتم استضافة نخبة من أهم نجوم الفن فى مصر والوطن العربي.

الكلمات المفتاحية

اسرار النجوم إنجي علي أشرف عبد الباقي

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