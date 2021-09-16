التفاصيل الكامل لواقعة انتحار فتاة من الطابق السادس بمول ستي ستارز (فيديوجراف)

أثارت واقعة انتحار فتاة المول ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شهد مول ستي ستارز بمدينة نصر، واقعة انتحار فتاة من الطابق السادس بطريقة بشعة، وسط حالة من الذعر والهلع انتابت رواد المول.



وترصد "الفجر" من خلال الفيديو جراف أبرز معلومات عن فتاة المنتحرة





١-الفتاة تدعى «ميار محمد» 23 سنة، دكتورة أسنان



٢- خريجة حديثة من كلية طب الأسنان.





٣- انتحرت بسبب وجود خلافات ومشاكل أسرية



٤-كانت تعاني من أزمة نفسية دفعتها للخروج من منزل أسرتها قبل واقعة وفاتها بقرابة 6 ساعات



٥-توجهت بمفردها إلى المول وظلت تتنقل بين الطوابق



٦-وصلت إلى الطابق السادس راقبت العمال ورواد المول أمام المطاعم، وأسرعت بإلقاء نفسها



٧-فسقطت فاقدة للوعي وماتت بعد دقائق من سقوطها.



٨-حاولوا الزبائن إنقاذها والإمساك بها لكنهم فشلوا من منعها



٩-تم إجراء إنعاش قلبي رئوي للفتاة لمدة ٤٥ دقيقة مستمرة



١٠-الحالة لم تستجيب لعملية الإنعاش، بسبب توقف خلايا المخ وعضلة القلب



١١-قررت النيابة انتداب الطب الشرعي؛ لتشريح جثمان لبيان أسباب وفاتها رسميًا



١٢-كشف تقرير الطب الشرعي المبدئي سبب وفاة توقف في عضلة القلب والتنفس.



١٣-أكد شهود عيان أنهم لاحظوا وجود الفتاة في الطابق السادس لوقت طويل



١٤-لاحظ أفراد الأمن أنها كانت تبكي وعندما سألوا عن سبب اخبرتهم أن لديها أمر خاص.