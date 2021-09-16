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جامعة بنها تتقدم في 3 تخصصات بتصنيف التايمز للموضوعات لعام 2022

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أن الجامعة ظهرت في ثلاث تخصصات في إصدار تصنيف التايمز للموضوعات لهذا العام بالموضوعات التي جرى الإعلان عنها، ففي الترتيب العالمي قد جاءت ضمن الفئة 401 -500 في مجال علوم الفيزياء ضمن (1.227) جامعة عالمية، متقدمة 200 مركز عن الإصدار السابق للتصنيف والذي كانت قد جاءت فيه ضمن الفئة 601 - 800، وعلى المستوى المحلي جاءت بالمركز الثاني من ضمن 19 جامعة مصرية.

وأضاف "الجيزاوي"، أن الجامعة حافظت على ترتيبها في مجال علوم الحياة والعلوم الطبية والإكلينيكية، فقد جاءت ضمن الفئة 601 -800 في مجال علوم الحياة ضمن (972) جامعة عالمية، وبالمركز الرابع ضمن 15 جامعة مصرية، وبالترتيب +601 في مجال العلوم الطبية الإكلينيكية والعلوم الصحية ضمن (925) جامعة عالمية، والمركز السادس ضمن 15 جامعة مصرية.

وأوضح "الجيزاوي"، إلى أن تصنيف العلوم الفيزيائية يسلط الضوء على الجامعات الرائدة في الرياضيات والإحصاء والفيزياء وعلم الفلك والكيمياء والجيولوجيا والبيئة وعلوم الأرض في حين يسلط تصنيف علوم الحياة الضوء على الجامعات الرائدة في مجالات الزراعة والعلوم البيولوجية والعلوم البيطرية كما يسلط تصنيف العلوم السريرية وقبل السريرية والصحية على الجامعات الرائدة في مجالات الطب وغيرها من الموضوعات الصحية، مشيرًا إلى أن تقدم ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية يأتي في إطار سياسة جامعة بنها لتحسين مخرجاتها البحثية، ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين العلمية والبحثية.

ووجه القائم بعمل رئيس الجامعة التهنئة للقيادات الأكاديمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين في مجال العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والعلوم الطبية الإكلينيكية والعلوم الصحية لهذا التميز، متمنيًا مزيد من التقدم وتحقيق مراكز أعلى على مستوى جميع الموضوعات.


الجدير بالذكر أن تصنيف التايمز البريطاني يعتمد على 5 معايير تشتمل 13 مؤشر وهي الاستشهادات العلمية والتأثير البحثي للجامعة وعدد وسمعة الأبحاث والدخل العائد منها بالإضافة إلى البيئة التعليمية ونتائج استبيانات شركة تومسون رويترز لقياس السمعة البحثية والتعليمية للجامعات بمشاركة 20000 باحث وعالم.


كما يتم حساب عدد شهادات الدكتوراه الممنوحة من قبل الجامعة مع الأخذ بعين الاعتبار عدد أعضاء الهيئة التدريسية وكذا تنوع التخصصات في الجامعة ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة ونسبة طلبة الدراسات العليا إلى طلبة البكالوريوس التي تعكس نشاط البيئة البحثية في الجامعة ودخل وميزانية الجامعة.


يذكر أن تصنيف التايمز للموضوعات لهذا العام سيتم إصداره تبعا، ففي 3 أكتوبر سيتم إصدار مجالي الهندسة وعلوم الحاسب، و13 أكتوبر الإعلان عن مجالات العلوم الاجتماعية والاقتصاد والتعليم والقانون، وأخيرًا في 3 نوفمبر 2021 إصدار نتيجة مجال الفنون والعلوم الإنسانية.

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