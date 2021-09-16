Advertisements

الإمام الأكبر يطمئن على صحة طالب تايلاندي ويوجه برعايته

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 03:31 م
الإمام الاكبر
الإمام الاكبر
محمود الجلاد
حرص فضيلة الإمام الأكبر، أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على الاطمئنان على صحة الطالب التايلاندي حسين مأمينج، الطالب بكلية الشريعة الإسلامية، وذلك بعد أن أجرى عملية جراحية دقيقه، وحدثت له مضاعفات، حيث تواصل فضيلته معه واطمئن على حالته ودعا له بالشفاء العاجل.
متابعة حالة الطالب الصحية
ووجه فضيلة الإمام الأكبر المعنيين بمستشفى الحسين الجامعي، وجامعة الأزهر، وبيت الزكاة والصدقات المصري، بالاهتمام ومتابعة حالة الطالب الصحية، وتوفير العلاج المناسب له بشكل مجاني، دون تحميله أية أعباء مالية.

وكان أطباء مستشفى الحسين الجامعي قد قرروا ضرورة إجراء جراحة استئصال الطحال للطالب حسين مأمينج، ولكن تعذر حضور والدته إلى مصر لتوقيع إقرار تحمل نتائج الجراحة، خاصة أنه قد سبق أن توفى شخصين من عائلة الطالب بنفس المرض، مما اضطر إلى سفره على نفقة الأزهر لإجراء الجراحة ببلده، وبعد أن تمت بنجاح عاد للدراسة بكلية الشريعة الإسلامية، ولكن حدثت له مضاعفات في مصر، وقرر الأطباء حاجته إلى عناية شديدة ودواء غالي الثمن، يصعب عليه توفيره خاصة أن والديه متوفيين، وعند علم فضيلة الإمام الأكبر بحالته وجه بسرعة رعايته وتكفل الأزهر بكل ما يحتاجه طبيا وعلميا.

الكلمات المفتاحية

شيخ الأزهر الإمام الأكبر الأزهر أحمد الطيب

أخبار تهمك

عاجل.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. تفاصيل استقالة أسامة نبيه من تدريب الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يرحب برحيل نجمه لبيراميدز مقابل 7 مليون جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

طلائع الجيش يبلغ الزمالك بقراره النهائي حول رحيل نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

تطور مفاوضات الزمالك لضم نبيل عماد دونجا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 14 ساعة

بالتفاصيل.. خطة مدوية من الزمالك للحفاظ على بن شرقي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من كيروش على تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يفاجئ الزمالك بطلب ناري.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 23 دقيقة

خاص.. سر تواجد أحمد فتوح في اتحاد الكرة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

في بيان ناري.. مدرب الزمالك يعلن رحيله رسميا

منذ ساعة و 15 دقيقة

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. القبض على أب حاول ذبح ابنه في القاهرة

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 5 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:34 م

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

12:20 م

عاجل.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك

02:01 م

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

02:36 م

كارتيرون يفاجئ الزمالك بطلب ناري.. تعرف على التفاصيل

03:00 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements