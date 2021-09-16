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الرقابة المالية تصدر قرار بوقف مجموعة أجواء وأماك للاستثمارات
الخميس 16/سبتمبر/2021 - 03:22 م
نيفين سمير
قرر رئيس هيئة الرقابة المالية قرار وقف شركة مجموعة أجواء القابضة – مصر طبقاً لقرار رقم 718 لسنة 2021 ، وأوقف شركة أماك للاستثمارات المالية وقرار رقم 719 لسنة 2021.
وأشارت إلى أن كلا القرارين يأتوا في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به الرقابة المالية وماتبين من قيام بعض الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بمخالفة القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما وحيث سبق وأن تم إعلانهم بقرارات الوقف في مواجهة النيابة العامة.
وأكدت أن ذلك حرصا على علم الكافة بالقرارات الصادرة من الهيئة ومايتبع ذلك من إجراءات قانونية وفقا لنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك بإلغاء الترخيص.
كانت القوائم المالية المستقلة لشركة أجواء للصناعات الغذائية أظهرت تحقيق أرباح بلغت 27.13 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2021، مقابل خسائر بلغت 11.34 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.
وارتفعت مبيعات الشركة المستقلة خلال الستة أشهر لتصل إلى 147.17 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 116 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
يشار إلى أن "أجواء" حققت أرباحاً مجمعة بقيمة 15.02 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 11.34 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.