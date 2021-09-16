الرقابة المالية تصدر قرار بوقف مجموعة أجواء وأماك للاستثمارات

قرر رئيس هيئة الرقابة المالية قرار وقف شركة مجموعة أجواء القابضة – مصر طبقاً لقرار رقم 718 لسنة 2021 ، وأ وقف شركة أماك للاستثمارات المالية وقرار رقم 719 لسنة 2021.





وأشارت إلى أن كلا القرارين يأتوا في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به الرقابة المالية وماتبين من قيام بعض الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بمخالفة القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما وحيث سبق وأن تم إعلانهم بقرارات الوقف في مواجهة النيابة العامة.



