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تسجيل 19594 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 03:33 م
روسيا
روسيا
وكالات

سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الخميس، 19594 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و794 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وتوزع الإصابات الجديدة على 85 إقليما وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (2479) تليها مدينة بطرسبورغ (1653) ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (768).

 

وقد ارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 7 ملايين و214520 إصابة، وتعافى منها 6 ملايين 452398 شخصا فيما توفي 195835 شخصا حتى الآن، وفقا للمركز الروسي لمكافحة تفشي وباء كورونا.

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فيروس كورونا روسيا إصابات كورونا

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