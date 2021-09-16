Advertisements

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 03:34 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إعارة أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر إلى فيوتشر إف سي.

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق
وقال مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة :"تمت إعارة كريم نيدفيد إلى نادي فيوتشر لمدة موسم".

وأضاف :"كريم نيدفيد واحدًا من أبناء النادي الأهلي المخلصين، وخروجه من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات مرة أخرى وبالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني".

وكان النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق انتقال سعد سمير ومصطفى البدري إلى فيوتشر لمدة موسمين على سبيل الإعارة ليلحق بهما نيدفيد ومحمد عبد المنعم وفارس طارق لموسم واحد.

الكلمات المفتاحية

فيوتشر اف سي فيوتشر الاهلي إلى فيوتشر لمدة موسمين

أخبار تهمك

في بيان ناري.. مدرب الزمالك يعلن رحيله رسميا

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. سر تواجد أحمد فتوح في اتحاد الكرة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. تفاصيل استقالة أسامة نبيه من تدريب الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 14 ساعة

تطور مفاوضات الزمالك لضم نبيل عماد دونجا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. القبض على أب حاول ذبح ابنه في القاهرة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يرحب برحيل نجمه لبيراميدز مقابل 7 مليون جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

طلائع الجيش يبلغ الزمالك بقراره النهائي حول رحيل نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

بالتفاصيل.. خطة مدوية من الزمالك للحفاظ على بن شرقي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من كيروش على تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يفاجئ الزمالك بطلب ناري.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

الأهلي يوافق على إعارة لاعبه إلى البنك الأهلي

مفاجأة كبرى.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

الأهلي يوافق على إعارة لاعبه إلى فيوتشر إف سي

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

موسيماني يوافق على رحيل ثنائي الأهلي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:34 م

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

12:20 م

عاجل.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك

02:01 م

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

02:36 م

كارتيرون يفاجئ الزمالك بطلب ناري.. تعرف على التفاصيل

03:00 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements