أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إعارة أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر إلى فيوتشر إف سي.





خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

وقال مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة :"تمت إعارة كريم نيدفيد إلى نادي فيوتشر لمدة موسم".





وأضاف :"كريم نيدفيد واحدًا من أبناء النادي الأهلي المخلصين، وخروجه من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات مرة أخرى وبالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني".





وكان النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق انتقال سعد سمير ومصطفى البدري إلى فيوتشر لمدة موسمين على سبيل الإعارة ليلحق بهما نيدفيد ومحمد عبد المنعم وفارس طارق لموسم واحد.



