محافظ الإسكندرية: تجهيز 10 مراكز شباب لتلقي لقاح كورونا للمواطنين (صور)



جاء ذلك خلال حضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، إطلاق مبادرة "معًا نطمئن سجل الآن" التي دشنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتجوب المحافظات لتشجيع المواطنين على التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح المضاد لفيروس " كورونا"، ومساعدتهم في عملية التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم. جاء ذلك بحضور الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.



وفي كلمته؛ وجه اللواء محمد الشريف الشكر إلي رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة على تدشين تلك المبادرة لتشجيع المواطن السكندري على التسجيل لتلقي اللقاح. وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتوسع في تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا للحفاظ على سلامتهم.

الحملة تضم فرقا متخصصة

وأشار إلى أن الحملة تضم فرقا متخصصة من الشباب لمساعدة المواطنين في تسجيل أسمائهم لتلقي التطعيم، وذلك من خلال الرقم القومي ثم يتم إرسال رسالة تأكيد فورية للمواطنين.



وأضاف الشريف أنه تم عقد لقاء مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية منذ عدة أيام بحضور جميع المسئولين عن منظومة الصحة بالإسكندرية، وخلال الاجتماع تم الاتفاق علي إنشاء غرفة عمليات علي مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى النواب التي يتلقونها من المواطنين بشأن ملف الصحة.





صرح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بأنه بالتنسيق بين مديرية الصحة تم تجهيز 10 مراكز شباب بالكامل لتلقي لقاح كورونا، لأهل الإسكندرية، وعدد 5 مراكز للتطعيم للمسافرين، بالإضافة إلى مركز ومدينة البعوث الإسلامية الذي يضم أكثر من 100 عيادة لتلقي اللقاحات.