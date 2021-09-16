Advertisements

سهم "المصرية للدواجن " هو الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 03:34 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي تباين بأداء المؤشرات وسيطر الأداء العرضي علي حركة المؤشر الرئيسي ، وفقدت البورصة اليوم حوالي 3.5 مليار جنيه.

وعلي صعيد الأسهم الاكثر ارتفاعا خلال تعاملات اليوم، فقد تصدر الاسهم الاكثر ارتفاعا سهم المصرية للدواجن بنسبة 19.93%، ليغلق على 7.22 جنيه ، يليه مصر للفنادق بنسبة 10.09% ليغلق على مستوى 24 جنيه، ثم بالمركز الثالث سهم الاسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 9.75 % ليغلق علي مستوى 13.17 جنيه.

وفي الترتيب الرابع جاءت شركة الشمس للاسكان والتعمير بنسبة 9.7% وبسعر 11.4 جنيه ، ثم في الترتيب الخامس حق الاكتتاب لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري-1 بنسبة 8.7% وبسعر 0.149 جنيه.

أخبار تهمك

عاجل.. تعليق ناري من كيروش على تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

في بيان ناري.. مدرب الزمالك يعلن رحيله رسميا

منذ ساعة و 13 دقيقة

مفاجأة.. تفاصيل استقالة أسامة نبيه من تدريب الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

منذ ساعة الا ربع

طلائع الجيش يبلغ الزمالك بقراره النهائي حول رحيل نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تطور مفاوضات الزمالك لضم نبيل عماد دونجا

منذ ثلث ساعة

خاص.. سر تواجد أحمد فتوح في اتحاد الكرة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بالتفاصيل.. خطة مدوية من الزمالك للحفاظ على بن شرقي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يفاجئ الزمالك بطلب ناري.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. القبض على أب حاول ذبح ابنه في القاهرة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 14 ساعة

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية.. الزمالك يرحب برحيل نجمه لبيراميدز مقابل 7 مليون جنيه

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:34 م

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

12:20 م

عاجل.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك

02:01 م

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

02:36 م

كارتيرون يفاجئ الزمالك بطلب ناري.. تعرف على التفاصيل

03:00 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements