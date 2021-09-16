سهم "المصرية للدواجن " هو الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم





أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي تباين بأداء المؤشرات وسيطر الأداء العرضي علي حركة المؤشر الرئيسي ، وفقدت البورصة اليوم حوالي 3.5 مليار جنيه.





وعلي صعيد الأسهم الاكثر ارتفاعا خلال تعاملات اليوم، فقد تصدر الاسهم الاكثر ارتفاعا سهم المصرية للدواجن بنسبة 19.93%، ليغلق على 7.22 جنيه ، يليه مصر للفنادق بنسبة 10.09% ليغلق على مستوى 24 جنيه، ثم بالمركز الثالث سهم الاسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 9.75 % ليغلق علي مستوى 13.17 جنيه.



