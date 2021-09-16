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سهم "المصرية للدواجن " هو الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم
الخميس 16/سبتمبر/2021 - 03:34 م
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي تباين بأداء المؤشرات وسيطر الأداء العرضي علي حركة المؤشر الرئيسي ، وفقدت البورصة اليوم حوالي 3.5 مليار جنيه.
وعلي صعيد الأسهم الاكثر ارتفاعا خلال تعاملات اليوم، فقد تصدر الاسهم الاكثر ارتفاعا سهم المصرية للدواجن بنسبة 19.93%، ليغلق على 7.22 جنيه ، يليه مصر للفنادق بنسبة 10.09% ليغلق على مستوى 24 جنيه، ثم بالمركز الثالث سهم الاسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 9.75 % ليغلق علي مستوى 13.17 جنيه.
وفي الترتيب الرابع جاءت شركة الشمس للاسكان والتعمير بنسبة 9.7% وبسعر 11.4 جنيه ، ثم في الترتيب الخامس حق الاكتتاب لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري-1 بنسبة 8.7% وبسعر 0.149 جنيه.