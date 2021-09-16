Advertisements

تطور مفاوضات الزمالك لضم نبيل عماد دونجا

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 04:00 م
نبيل عماد دونجا
نبيل عماد دونجا
علي خلاف
كشف مصدر بنادي الزمالك آخر تطورات مفاوضات مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام القلعة البيضاء لضم نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز في الموسم الجديد.

مفاوضات الزمالك لضم دونجا
وأوضح المصدر أن مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك استقروا على صرف النظر عن ضم نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز.

وتابع المصدر أن فكرة دفع 20 مليون جنيه كاش لضم نبيل عماد دونجا، بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب أمر مرفوض من قبل مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك.

وأشار المصدر إلى أن المفاوضات بين مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب و إدارة بيراميدز لضم نبيل عماد دونجا قد توقفت في الفترة الأخيرة.

الجدير بالذكر أن مسؤولي الزمالك سبق لهم الحصول على توقيع نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز ولكن مسؤولي الأخير تمسكوا باستمراره.

الكلمات المفتاحية

نبيل عماد دونجا بيراميدز الزمالك

أخبار تهمك

عاجل.. تعليق ناري من كيروش على تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

بالتفاصيل.. خطة مدوية من الزمالك للحفاظ على بن شرقي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. تفاصيل استقالة أسامة نبيه من تدريب الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يفاجئ الزمالك بطلب ناري.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. القبض على أب حاول ذبح ابنه في القاهرة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يرحب برحيل نجمه لبيراميدز مقابل 7 مليون جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

في بيان ناري.. مدرب الزمالك يعلن رحيله رسميا

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 14 ساعة

طلائع الجيش يبلغ الزمالك بقراره النهائي حول رحيل نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

تطور مفاوضات الزمالك لضم نبيل عماد دونجا

منذ ثلث ساعة

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 5 ساعات

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ أقل من ساعتين

خاص.. سر تواجد أحمد فتوح في اتحاد الكرة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

الزمالك يسعى لضم لاعب بيراميدز ومنتخب مصر

الزمالك يزاحم ألميريا الإسباني على ضم نجم بيراميدز

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع بيراميدز لضم دونجا

بيراميدز يرفع تسعيرة "دونجا" على الزمالك بسبب الأهلي

الزمالك يفتح خط المفاوضات من جديد لضم صفقة الموسم

الزمالك يقترب من ضم صفقة بحث عنها طويلا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:34 م

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

12:20 م

عاجل.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك

02:01 م

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

02:36 م

كارتيرون يفاجئ الزمالك بطلب ناري.. تعرف على التفاصيل

03:00 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements