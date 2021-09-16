تطور مفاوضات الزمالك لضم نبيل عماد دونجا

كشف مصدر بنادي الزمالك آخر تطورات مفاوضات مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام القلعة البيضاء لضم نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز في الموسم الجديد.





مفاوضات الزمالك لضم دونجا

وأوضح المصدر أن مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك استقروا على صرف النظر عن ضم نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز.





وتابع المصدر أن فكرة دفع 20 مليون جنيه كاش لضم نبيل عماد دونجا، بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب أمر مرفوض من قبل مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك.





وأشار المصدر إلى أن المفاوضات بين مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب و إدارة بيراميدز لضم نبيل عماد دونجا قد توقفت في الفترة الأخيرة.





الجدير بالذكر أن مسؤولي الزمالك سبق لهم الحصول على توقيع نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز ولكن مسؤولي الأخير تمسكوا باستمراره.