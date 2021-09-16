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تعرف علي أكثر 5 أسهم إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم
الخميس 16/سبتمبر/2021 - 03:38 م
نيفين سمير
تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات وتصدر سهم اوراسكوم كونستراكشون بس ال سي الأكثر تراجعاً بنسبة 6.37 %، ليغلق على مستوى 70.61 جنيه للسهم.
يليه سهم اجواء للصناعات الغذائية – مصر بنسبة تراجع بلغت 4.49 % ليغلق على مستوى 25.95 جنيه ثم بالمرتبة الثالثة مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة تراجع بلغت 4.24 % ليغلق على 7.45 جنيه للسهم.
وفي الترتيب الرابع الاسكندرية للزيوت المعدنية بنسبة 4.1% وبسعر 3.5 جنيه ، ثم إعمار مصر للتنمية بنسبة 4% وبسعر 2.6 جنيه.