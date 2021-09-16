تعرف علي أكثر 5 أسهم إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم









تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات وت صدر سهم اوراسكوم كونستراكشون بس ال سي الأكثر تراجعاً بنسبة 6.37 %، ليغلق على مستوى 70.61 جنيه للسهم.





يليه سهم اجواء للصناعات الغذائية – مصر بنسبة تراجع بلغت 4.49 % ليغلق على مستوى 25.95 جنيه ثم بالمرتبة الثالثة مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة تراجع بلغت 4.24 % ليغلق على 7.45 جنيه للسهم.



