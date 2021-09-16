Advertisements

فليك يخالف عادة لوف قبل إعلان قائمة ألمانيا

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 04:00 م
فليك
فليك
وكالات
ذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس أن هانز فليك المدير الفني للمنتخب سيعلن عن قائمة الفريق استعدادا للمباريات المقبلة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022" في الأول من أكتوبر المقبل.

كما كشف الاتحاد عن خطة فليك في الأسابيع المقبلة.

ويستضيف المنتخب الألماني، متصدر المجموعة العاشرة، منتخب رومانيا في هامبورج يوم 8 من الشهر المقبل ثم يواجه مقدونيا الشمالية بعدها بـ 3 أيام.

ويتصدر المنتخب الألماني المجموعة برصيد 15 نقطة بفارق 4 نقاط أمام منتخب أرمينيا، الذي لديه 11 نقطة، وأمام منتخب رومانيا، الذي لديه 10 نقاط.

وحقق فليك الفوز في أول 3 مباريات في سبتمبر/ أيلول الجاري أمام ليشتنشتاين، وأرمينيا، وأيسلندا، حيث سجل الفريق 12 هدفا في تلك المباريات، بينما خرج منها جميعا بشباك نظيفة.

وعلى عكس ما اعتاده المدير الفني السابق يواخيم لوف، نشر الاتحاد الألماني تفاصيل المباريات التي سيشاهدها فليك وجهازه الفني قبل الإعلان عن القائمة.

وسيحضر فليك مباراة آينتراخت فرانكفورت مع فناربخشة في الدوري الأوروبي اليوم الخميس.

كما يشاهد مباراتي كولن مع لايبزيج، وشتوتجارت ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني (بوندسليجا).

وبعد ذلك سيشارك في ورشة عمل تدريبية في فرانكفورت يومي الاثنين والثلاثاء.

ومع مساعده داني رويل، سيزور فليك أيضا إنجلترا لمراقبة ثلاثي فريق تشيلسي كاي هافيرتز، تيمو فيرنر، وأنطونيو روديجر في المباراة التي يواجه فيها بلوز نظيره مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ثم يشاهد مباراة برينتفورد مع ليفربول في اليوم نفسه (25) من الشهر الجاري.

وسيحضر فليك أيضا ديربي شمال لندن بين آرسنال وتوتنهام يوم 26 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وبعد ذلك سيعود فليك إلى ألمانيا لمشاهدة مباراتين في دوري أبطال أوروبا يومي 28 و29 من الشهر الجاري: بوروسيا دورتموند ضد سبورتينج لشبونة، وبايرن ميونخ ضد دينامو كييف.

الكلمات المفتاحية

وري أبطال أوروبا فليك المانيا

أخبار تهمك

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يرحب برحيل نجمه لبيراميدز مقابل 7 مليون جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يفاجئ الزمالك بطلب ناري.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 23 دقيقة

في بيان ناري.. مدرب الزمالك يعلن رحيله رسميا

منذ ساعة و 15 دقيقة

بالتفاصيل.. خطة مدوية من الزمالك للحفاظ على بن شرقي

منذ حوالي 3 ساعات

طلائع الجيش يبلغ الزمالك بقراره النهائي حول رحيل نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

خاص.. سر تواجد أحمد فتوح في اتحاد الكرة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. تعليق ناري من كيروش على تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. القبض على أب حاول ذبح ابنه في القاهرة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. تفاصيل استقالة أسامة نبيه من تدريب الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تطور مفاوضات الزمالك لضم نبيل عماد دونجا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على المرشحين الأبرز لقيادة المانشافت خلفًا لـ "لوف"

فليك يرد أنباء قيادته لمنتخب ألمانيا خلفًا للوف

عائق يمنع فليك من تدريب منتخب ألمانيا

الكشف عن تفاصيل عقد فليك مع ألمانيا

عاجل.. فليك مديرا فنيا لمنتخب ألمانيا

عنصر جديد ينضم لجهاز فليك في منتخب ألمانيا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:34 م

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

12:20 م

عاجل.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك

02:01 م

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

02:36 م

كارتيرون يفاجئ الزمالك بطلب ناري.. تعرف على التفاصيل

03:00 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements