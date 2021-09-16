فليك يخالف عادة لوف قبل إعلان قائمة ألمانيا

ذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس أن هانز فليك المدير الفني للمنتخب سيعلن عن قائمة الفريق استعدادا للمباريات المقبلة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022" في الأول من أكتوبر المقبل.





كما كشف الاتحاد عن خطة فليك في الأسابيع المقبلة.





ويستضيف المنتخب الألماني، متصدر المجموعة العاشرة، منتخب رومانيا في هامبورج يوم 8 من الشهر المقبل ثم يواجه مقدونيا الشمالية بعدها بـ 3 أيام.





ويتصدر المنتخب الألماني المجموعة برصيد 15 نقطة بفارق 4 نقاط أمام منتخب أرمينيا، الذي لديه 11 نقطة، وأمام منتخب رومانيا، الذي لديه 10 نقاط.





وحقق فليك الفوز في أول 3 مباريات في سبتمبر/ أيلول الجاري أمام ليشتنشتاين، وأرمينيا، وأيسلندا، حيث سجل الفريق 12 هدفا في تلك المباريات، بينما خرج منها جميعا بشباك نظيفة.





وعلى عكس ما اعتاده المدير الفني السابق يواخيم لوف، نشر الاتحاد الألماني تفاصيل المباريات التي سيشاهدها فليك وجهازه الفني قبل الإعلان عن القائمة.





وسيحضر فليك مباراة آينتراخت فرانكفورت مع فناربخشة في الدوري الأوروبي اليوم الخميس.





كما يشاهد مباراتي كولن مع لايبزيج، وشتوتجارت ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني (بوندسليجا).





وبعد ذلك سيشارك في ورشة عمل تدريبية في فرانكفورت يومي الاثنين والثلاثاء.





ومع مساعده داني رويل، سيزور فليك أيضا إنجلترا لمراقبة ثلاثي فريق تشيلسي كاي هافيرتز، تيمو فيرنر، وأنطونيو روديجر في المباراة التي يواجه فيها بلوز نظيره مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ثم يشاهد مباراة برينتفورد مع ليفربول في اليوم نفسه (25) من الشهر الجاري.





وسيحضر فليك أيضا ديربي شمال لندن بين آرسنال وتوتنهام يوم 26 سبتمبر/ أيلول الجاري.





وبعد ذلك سيعود فليك إلى ألمانيا لمشاهدة مباراتين في دوري أبطال أوروبا يومي 28 و29 من الشهر الجاري: بوروسيا دورتموند ضد سبورتينج لشبونة، وبايرن ميونخ ضد دينامو كييف.



