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رئيس "عربية النواب": الموقف المصري الداعم لوحدة العراق واستعادة قوته مشرف

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 03:44 م
النائب
النائب
دينا عبد الستار
قال النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربيه بمجلس النواب، إن الموقف المصري المشرف الداعم للعراق ووحدته، والعمل على استعادة مكانته واستقراره مرة أخرى وسط الدول العربية، ينال تقدير ملايين العراقيين والعرب.
استعداد مصر التام لدعم العراق
وأشار "المغازي" في بيان له اليوم، إلى التصريحات التي قالها الرئيس السيسي خلال استقباله رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وتأكيده استعداد مصر التام لدعم العراق في مختلف المجالات حتى استعادة مكانته التاريخية ودوره العربي والإقليمي.
مصر تتبنى موقفًا سياسيًا عظيما من العراق
وأضاف رئيس لجنة الشؤون العربية، أن مصر تتبنى موقفًا سياسيًا عظيما من العراق، ومن كافة الدول العربية التي تعاني الإرهاب والميليشيات والتدخل الأجنبي، وهو مساندتها التامة في إطار دعم الدولة الوطنية لاستعادة قوتها.

وأوضح أن مصر ترى أن المهدد الأول للاستقرار في المنطقة، هو استهداف الدولة الوطنية كما جرى من قبل في حالة مصر من قبل بعض التنظيمات الإرهابية، قبل ثورة 30 يونيو 2013، وقدرة مصر بعد ذلك بقيادة الرئيس السيسي على دحر هذه الكيانات والانطلاق نحو آفاق التنمية والتقدم.

واختتم النائب بأن مصر لم تبخل على العراق بكل ما لديها من إمكانيات، كما أن مشاركة الرئيس السيسي، في أكثر من قمة ثنائية وثلاثية من أجل العراق كان ولا يزال أكبر دعم له.

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