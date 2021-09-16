الرئيس الصومالي "يسحب الصلاحيات التنفيذية" من رئيس الوزراء

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، نقلًا عن وكالة فرانس برس، بأن الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، سحب الصلاحيات التنفيذية من رئيس الوزراء.

وفي سياق آخر، اجتاح مسلحون من حركة الشباب إحدى المناطق وسيطروا على قاعدة عسكرية في ولاية جلمد وسط الصومال، لفترة وجيزة، وفقًا لمصادر محلية.

وأكد القائد الصومالي البارز مسعود وارسام، مقتل 18 شخصًا، على الأقل، في هجوم شنه مسلحون على قاعدة للجيش بمنطقة عمارة بالولاية.