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أمطار ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس آخر أسبوع في الصيف

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 03:51 م
أمطار
أمطار
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة 17 سبتمبر إلى يوم الأربعاء 22 سبتمبر.

طقس الفترة المقبلة

وأكدت الهيئة، أن البلاد تشهد طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء، وطقس معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، فيما يكون لطيف ليلا علي شمال البلاد حتي القاهرة الكبري معتدل على باقي الأنحاء.

وأكدت الهيئة أنه اعتبارًا من الأحد المقبل تشهد البلاد أرتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح (4:2) درجة مئوية

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى ظهور سحب منخفضة في الصباح الباكر علي مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة مما يساعد علي تلطيف الأجواء صباحًا.

الظواهر الجوية خلال الأسبوع المقبل

وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية خلال تلك الفترة، حيث تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

أمطار على هذه المناطق خلال الفترة المقبلة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة (40%).

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