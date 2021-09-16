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الأكاديمية العربية تحتفل بتخرج طلاب برامج التعليم الدولي (صور)

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 03:52 م
بوابة الفجر
فيروز حسني
احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحفل تخرج الدفعة الثلاثون من خريجي الشهادة البريطانية، والدفعة الرابعة عشر من خريجي الشهادة الأمريكية ببرامج التعليم الدولى بالأكاديمية العربية والذى بلغ عددهم 147 خريجًا.

وحضر حفل التخرج الدكتورة جيهان صالح المستشار الإقتصادى لدولة رئيس الوزراء، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية، والدكتور أحمد علي مساعد رئيس الأكاديمية لشئون البرامج الدولية، والأستاذة داليا صبرى مدير برامج الشهادة البريطانية، والأستاذة عزة حسن مدير برنامج الشهادة الأمريكية.

ورحب الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الاكاديمية العربية بجميع الحضور بحفل تخرج خريجي برامج التعليم الدولي، مشيرآ إلى أن يوم التخرج يمثل حصاد الجهد الذى بذله الخريجين وأسرهم حتى تأتي تلك اللحظة.

وأوضح رئيس الأكاديمية أنها تحرص في اختيار الطلاب للألتحاق بالمدرسة من خلال إمتحانات القبول حتى يكون طلاب المدرسة مميزين مؤكدآ أن هناك تطوير مستمر فى البنية التحتية من فصول ومعامل بصفة دورية لدعم العملية التعليمية وتحسين جودتها.

وأشار رئيس الأكاديمية أن الأكاديمية تلقت إشادة من جامعة كامبريدج بنظام الإمتحانات بالمدرسة،والقواعد المتبعة والالتزام بكافة المعايير المهنية (كمركز معتمد لجامعة كامبردج).

و أضاف رئيس الاكاديمية أن الأكاديمية حصلت على اعتماد برنامج الشهادة الأمريكية فى سبتمبر 2020 كأحد أوائل مراكز امتحانات ال ACT بالأسكندرية،وفى فبراير 2021 تم إعتماد برنامج الشهادة الأمريكية كمركز لإمتحانات ال Advanced (AP Placement)، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تنتظر حاليًا الموافقة النهائية للحصول على شهادة Oxford بجانب شهادة كامبريدج تنفيذًا لرغبة أولياء الأمور والطلاب.
الأكاديمية العربية تحتفل بتخرج طلاب برامج التعليم الدولي (صور)
الأكاديمية العربية تحتفل بتخرج طلاب برامج التعليم الدولي (صور)
الأكاديمية العربية تحتفل بتخرج طلاب برامج التعليم الدولي (صور)
الأكاديمية العربية تحتفل بتخرج طلاب برامج التعليم الدولي (صور)
الأكاديمية العربية تحتفل بتخرج طلاب برامج التعليم الدولي (صور)
الأكاديمية العربية تحتفل بتخرج طلاب برامج التعليم الدولي (صور)
الأكاديمية العربية تحتفل بتخرج طلاب برامج التعليم الدولي (صور)
الأكاديمية العربية تحتفل بتخرج طلاب برامج التعليم الدولي (صور)
الأكاديمية العربية تحتفل بتخرج طلاب برامج التعليم الدولي (صور)
الأكاديمية العربية تحتفل بتخرج طلاب برامج التعليم الدولي (صور)
الأكاديمية العربية تحتفل بتخرج طلاب برامج التعليم الدولي (صور)
الأكاديمية العربية تحتفل بتخرج طلاب برامج التعليم الدولي (صور)
الأكاديمية العربية تحتفل بتخرج طلاب برامج التعليم الدولي (صور)
الأكاديمية العربية تحتفل بتخرج طلاب برامج التعليم الدولي (صور)
الأكاديمية العربية تحتفل بتخرج طلاب برامج التعليم الدولي (صور)
الأكاديمية العربية تحتفل بتخرج طلاب برامج التعليم الدولي (صور)
الأكاديمية العربية تحتفل بتخرج طلاب برامج التعليم الدولي (صور)
الأكاديمية العربية تحتفل بتخرج طلاب برامج التعليم الدولي (صور)
الأكاديمية العربية تحتفل بتخرج طلاب برامج التعليم الدولي (صور)
الأكاديمية العربية تحتفل بتخرج طلاب برامج التعليم الدولي (صور)
الأكاديمية العربية تحتفل بتخرج طلاب برامج التعليم الدولي (صور)
الأكاديمية العربية تحتفل بتخرج طلاب برامج التعليم الدولي (صور)
الأكاديمية العربية تحتفل بتخرج طلاب برامج التعليم الدولي (صور)
الأكاديمية العربية تحتفل بتخرج طلاب برامج التعليم الدولي (صور)

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التعليم المدمج الاكاديمية العربية اخبار مصر

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