Advertisements

ننشر تفاصيل فتح وغلق المنشآت التجارية والخدمية والحرفية الشتوية بأسوان

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
تنشر بوابة "الفجر"، التفاصيل الكاملة لفتح وغلق المنشآت التجارية والخدمية والحرفية الشتوية في محافظة أسوان.

يأتي ذلك عقب صدور القرار الوزارى لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، الخاص بتطبيق المواعيد الشتوية بداية من يوم الجمعة 1 أكتوبر المقبل، بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية والمقاهي والكافتريات والأندية.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه أعطي توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والجهات المعنية بأستمرار المتابعة الميدانية لألتزام هذه المنشآت بالمواعيد المقررة والتى تبدأ من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة العاشرة مساءًا على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً.

وأشار إلى أن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحًا، مع إستمرار خدمة التيك أواى، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

وأضاف محافظ أسوان بأن مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السادسة مساءًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قرارًا من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وأوضح بأنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فى حالة وجود ما يستوجب ذلك بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على إقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة،

وقال إنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءًا على إقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار،

وأشار اللواء أشرف عطية بأنه يستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

الكلمات المفتاحية

محافظة اسوان محافظ أسوان المواعيد الشتوية في اسوان اخبار مصر آلفجر

أخبار تهمك

خاص.. سر تواجد أحمد فتوح في اتحاد الكرة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. تعليق ناري من كيروش على تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. تفاصيل استقالة أسامة نبيه من تدريب الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

طلائع الجيش يبلغ الزمالك بقراره النهائي حول رحيل نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ أقل من ساعتين

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. القبض على أب حاول ذبح ابنه في القاهرة

منذ حوالي 13 ساعة

تطور مفاوضات الزمالك لضم نبيل عماد دونجا

منذ أقل من نصف ساعة

في بيان ناري.. مدرب الزمالك يعلن رحيله رسميا

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بالتفاصيل.. خطة مدوية من الزمالك للحفاظ على بن شرقي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يرحب برحيل نجمه لبيراميدز مقابل 7 مليون جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 14 ساعة

كارتيرون يفاجئ الزمالك بطلب ناري.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

التطبيق في ديسمير.. قائمة المواعيد الجديدة لغلق المحال

فئات مستثناه.. كل ما تريد معرفته عن مواعيد إغلاق المحلات والمطاعم

تطبق غدا.. كل ما تريد معرفته عن المواعيد الجديدة لغلق المحال

تعرف على مواعيد غلق وفتح المحلات والمطاعم العامة والكافيهات ببورسعيد

محافظ القاهرة: حملات مكثفة لمتابعة قرارات مجلس الوزراء بغلق وفتح المحلات

اليوم.. تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم بالقليوبية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:34 م

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

12:20 م

عاجل.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك

02:01 م

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

02:36 م

كارتيرون يفاجئ الزمالك بطلب ناري.. تعرف على التفاصيل

03:00 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements