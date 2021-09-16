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الرئيس التونسي يأمر بإعادة فتح الحدود مع ليبيا

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 04:00 م
الرئيس التونسي
الرئيس التونسي
وكالات

أمر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، بإعادة فتح الحدود مع ليبيا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع التونسية، إنها تمكنت من ايقاف 52 سوريًا مقسمين على مجموعتين، كانوا يحاولون التسلل من ليبيا.

 

وذكرت وزارة الدفاع التونسية في بيان عبر موقعها الالكتروني إن الوحدات العسكرية العاملة بقطاع رمادة تمكنت فجر الاثنين بجهة المرتبة من توقيف، 25 شخصا من جنسية سورية من بينهم امرأة، كما تمكنت في عملية ثانية أمس الثلاثاء من توقيف 27 سوريا آخرين من بينهم 4 نساء و11 طفلا، كانوا يتنقلون داخل المنطقة الحدودية العازلة بنيّة اجتياز الحدود خلسة باتجاه التراب الوطني.

 

وأوضحت الدفاع التونسية أنه تم تسليمهم إلى وحدات الحرس الحدودي بالمنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

الكلمات المفتاحية

ليبيا فتح الحدود تونس الرئيس التونسي

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