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لسبب غامض.. غادة عبد الرازق تحذف جميع صورها عبر "إنستجرام"

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 04:45 م
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
مي مرسي
تفاجأ جمهور ومحبي الفنانة غادة عبد الرازق، بحذفها جميع صورها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك بدون ذكر سبب لذلك.

وكانت آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسللس "لحم غزال"، مع عدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا منافسا لعدد من الأعمال.

مسلسل "لحم غزال" بطولة مي سليم، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.

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