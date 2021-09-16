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خالد داغر ضيف أوركسترا الوتريات على المسرح الصغير

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 05:08 م
خالد داغر
خالد داغر
مي مرسي



يشارك المؤلف الموسيقى وعازف التشيللو الشهير الدكتور خالد داغر مع اوركسترا الوتريات خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو شادى حنا فى الثامنة مساء الأحد 19 سبتمبر على المسرح الصغير حيث يتضمن جولة في عالم موسيقى الحجرة الكلاسيكية التي أبدعها كبار المؤلفين منهم جريج، وارلوك، سيبليوس، فوريه، رخمانينوف الىجانب احدى مؤلفات قائد الحفل شادى حنا.

يذكر أن المؤلف الموسيقى وعازف التشيللو خالد داغر نجل الموسيقار العالمى الراحل عبده داغر، حصل على درجة الماجستير فى الفنون عام 2003، ثم الدكتوراه عام 2007، شارك بالعزف مع العديد من الأوركسترات الدولية فى العديد من العروض الناجحة داخل مصر وخارجها، كما يعد من أهم صناع الموسيقى التصويرية في الساحة السينمائية والتلفزيونية حيث قام باداء صولوهات الة التشىللو فى العديد من الاعمال الدرامية، عضو هيئة التدريس بمعهد الكونسرفتوار وضع الموسيقي التصويرية للعديد من الاعمال الدرامية كان اخرها القاهرة كابول في رمضان الماضي كما قدم العديد من الألحان لمجموعة من النجوم منهم الفنان علي الحجار ويعمل حاليا رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه بدار الأوبرا.

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خالد داغر اوركسترا الوتريات اخبار الفجر الفني آلفجر

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