شيرين رضا محامية تدافع عن حقوق النساء في 60 دقيقة







كما تنتظر شيرين العرض الأول لفيلم قمر 14 في مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الخامسة خلال أكتوبر المقبل، والذي تشارك بطولته نخبة كبيرة من النجوم؛ هم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك، أحمد حاتم، بيومي فؤاد، محمد جمعة، وخالد أنور، وهو للمخرج هادي الباجوري، وتأليف محمود زهران.



تشارك النجمة شيرين رضا في بطولة مسلسل 60 دقيقة الممنتظر عرضه على منصة شاهد ابتداءً من الخميس 16 سبتمبر. حيث يتألف المسلسل من 9 حلقات تدور أحداثها في إطار من الإثارة والغموض والتشويق، وفيه تقدم شيرين دور محامية. وتشارك شيرين في البطولة أمام ياسمين رئيس، سوسن بدر، الممثل السوري محمود نصر والممثلة السعودية فاطمة البنوي بأول أدوارها الرئيسية في الدراما المصرية، وهو من إخراج مريم أحمدي وتأليف محمد هشام عبية.وحاليًا تنشط شيرين فنيًا بشكل مكثف؛ فإلى جانب 60 دقيقة، تشارك في بطولة 3 أفلام جديدة يتم تصويرها حاليًا: أولهم فيلم الملحد الذي تشارك بطولته مع النجمين حسين فهمي ومحمود حميدة، للكاتب إبراهيم عيسى والمخرج ماندو العدل. والقاهرة مكة من إخراج هاني خليفة وتأليف محمد رجاء، وتشارك شيرين بطولته مع النجمة منى زكي. وتحت تهديد السلاح الذي تشارك بطولته مع النجوم حسن الرداد وفتحي عبد الوهاب ومي عمر، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.