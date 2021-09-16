"صاحب مقام" ينطلق من بني سويف



قال الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح ان عرض " صاحب مقام " من إنتاج الفرقة بدأ ليلته الأولى أمس الأربعاء على مسرح قصر ثقافة بني سويف بمحافظة بني سويف، وذلك ضمن الانطلاقة الثانية لمشروع المواجهة والتجوال الذي يقدمه البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، ويشرف على تنفيذه الفنان محمد الشرقاوي مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال، حيث يستمر العرض حتى يوم ١٩ سبتمبر الجاري بالمجان.



جدير بالذكر أن العرض حكي وغنا وانشاد ويقدم ٦ حكايات عن خمسة من الأولياء هم أبو الحسن الشاذلي، السيد البدوي، إسماعيل الانبابي، المرسي أبو العباس، والسيدة نفيسة، إضافة إلي القديس ماري جرجس يربط بينهم راوي الحكايات والمنشد.



"صاحب مقام "كتابة وأشعار مسعود شومان، ديكور وأزياء محمد هاشم،موسيقي وألحان حازم الكفراوي

يشارك بأداء الحكايات الفنانين أحمد مجدي، نشوى إسماعيل، كريم البسطي، مصطفى عبد الفتاح، عادل رأفت، محمد العزايزى، أحمد عبد الجواد، أداء وغناء وإنشاد عبادة،وإخراج عادل حسان.

