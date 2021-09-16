القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج يناقش عددا من المسائل المالية



كما عقد الدكتور مصطفى عبد الخالق اجتماعا آخر مع ممثلي القطاعات بوزارة المالية، وذلك للنظر في لوائح الوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق الخاصة للجامعة والمشروعات، لتحديد الوحدات والصناديق التي تحتاج إليها الجامعة والجاري العمل بها، والوحدات التي تم الانتهاء منها مثل بعض المشروعات التي تم افتتاحها لغرض معين.



_ تعاون مسؤولي وزارة المالية وجامعة سوهاج

وأوضح عبدالخالق ان مسؤولي وزارة المالية قد أبدوا تعاونا واضحا مع جامعة سوهاج فى مختلف العناصر التى تمت مناقشتها على مدى يومى الثلاثاء والأربعاء مما يسهل من أداء الجامعة لكافة مهامها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، وأضاف المحاسب أشرف القاضى أمين عام الجامعة، أنه تم إجراء التسويات التعديلية لكافة النقاط الخلافية فى ختامى موازنة عام ٢٠٢٠ــ ٢٠٢١.



حضر الاجتماعين من الجامعة، المحاسب اشرف القاضي أمين عام الجامعة، المحاسب عفت حلمي مدير عام الحسابات والموازنه المحاسب، مصطفى الجندي مدير عام الحسابات ومندوب وزاره الماليه، المحاسب أحمد محمود مدير التخطيط، والمحاسب وليد عز الدين مدير الموازنه، والمحاسب عبد الله النقيب مسؤول المتابعة المالية، والمحاسب يسري احمد فؤاد مدير عام الشئون المالية والادارية بالمستشفى الجامعي، والمحاسب سيد بدوي مدير عام التوجيه المالي والإداري.



اجتمع الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، مع المحاسب طارق بسيوني محمد رئيس قطاع الوحدات الحسابية بوزارة المالية، وذلك لمناقشة التسويات التعديلية للحساب الختامي للجامعة، وذلك للعام الجامعي ٢٠٢٠ ــ٢٠٢١، وكذلك الحساب الختامي للمستشفيات الجامعية.