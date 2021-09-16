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"معاً نطمئن.. سجل الآن" تجوب شوارع الإسكندرية للتشجيع على التطعيم (صور)

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 04:37 م
حملة معا نطمئن
حملة معا نطمئن
فيروز حسني
مبادرة جديدة دشنها رئيس الوزراء الدكتور "مصطفى مدبولي"، لتشجيع المواطنين على أخذ لقاح "فيروس كورونا"، "معًا نطمئن..سجل الآن"، والتي سهلت على الجميع عملية التسجيل وتلقي اللقاح، وتعتبر المبادرة الأولى التي تجوب جميع المحافظات حرصًا على سلامة المواطنين.

"تسهيل عملية التسجيل"

وشهد اللواء "محمد الشريف" محافظ الإسكندرية، صباح اليوم إطلاق مبادرة "معًا نطمئن..سجل الآن"، لتجوب المحافظات لتشجيع المواطنين على التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح المضاد لفيروس"كورونا"، ومساعدتهم في عملية التسجيل، وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، بحضور الدكتور "سعيد السقعان" وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

"مشاركة فرق شبابية لتسهيل عمليات التطعيم''

وأشار "الشريف" إلى أن الحملة تضم فرق متخصصة من الشباب لمساعدة المواطنين في تسجيل أسمائهم لتلقي التطعيم، وذلك من خلال الرقم القومي ثم يتم إرسال رسالة تأكيد فورية للمواطنين.

"تجهيز 10 مراكز مجانية و5 للمسافرين"

و تابع أنه بالتنسيق بين مديرية الصحة تم تجهيز 10 مراكز شباب بالكامل لتلقي التطعيم لأهلنا بالإسكندرية، وعدد ٥ مراكز للتطعيم للمسافرين، بالإضافة إلى مركز ومدينة البعوث الإسلامية الذي يضم أكثر من 100 عيادة لتلقي اللقاحات.

"غرفة عمليات لمتابعة شكاوى المواطنين"

وأضاف "الشريف" أنه تم عقد لقاء مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية منذ عدة أيام بحضور جميع المسئولين عن منظومة الصحة بالإسكندرية، وخلال الإجتماع تم الإتفاق علي إنشاء غرفة عمليات علي مدار 24 ساعة لتلقى شكاوي السادة النواب التي يتلقونها من المواطنين بشأن ملف الصحة.

بالإضافة إلى العديد من غرف العمليات بمستشفيات الجامعية ومديرية الصحة ومحافظة الإسكندرية، مؤكدًا على إستعداد المحافظة لتقي أي طلبات من المواطنين.

ووجه اللواء محمد الشريف الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة على تدشين تلك المبادرة لتشجيع المواطن السكندري على التسجيل لتلقي اللقاح، وذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتوسع في تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة "لفيروس كورونا" للحفاظ على سلامتهم.
"معاً نطمئن.. سجل الآن" تجوب شوارع الإسكندرية للتشجيع على التطعيم (صور)
"معاً نطمئن.. سجل الآن" تجوب شوارع الإسكندرية للتشجيع على التطعيم (صور)
"معاً نطمئن.. سجل الآن" تجوب شوارع الإسكندرية للتشجيع على التطعيم (صور)
"معاً نطمئن.. سجل الآن" تجوب شوارع الإسكندرية للتشجيع على التطعيم (صور)
"معاً نطمئن.. سجل الآن" تجوب شوارع الإسكندرية للتشجيع على التطعيم (صور)
"معاً نطمئن.. سجل الآن" تجوب شوارع الإسكندرية للتشجيع على التطعيم (صور)
"معاً نطمئن.. سجل الآن" تجوب شوارع الإسكندرية للتشجيع على التطعيم (صور)
"معاً نطمئن.. سجل الآن" تجوب شوارع الإسكندرية للتشجيع على التطعيم (صور)

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