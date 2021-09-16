مراسم تشييع جثمان نجل الشيخ الشعراوي (فيديو وصور)

شيعت أسرة الراحل أحمد محمد متولي الشعراوي ومحبي الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بحضور شقيقه الأكبر سامي محمد متولي الشعراوي وأبنائه وأبناء أشقائه ولفيف من مواطني الدقهلية والمحافظات المختلفة.



وكانت استقبلت قرية دقادوس التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية جثمان الدكتور أحمد نجل فضيلة الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي.



وكانت استعدت القرية مسقط رأس الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي لتشيع جثمان نجل الشيخ الشعراوي بسرادق عزاء داخل مجمع الشعراوي، وتوافد محبي الشيخ الشعراوي.