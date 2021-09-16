قريبا.. مخرج "البحث عن علا" يشوق الجمهور حول موعد طرح العمل

شوق المخرج هادي الباجوري، مخرج مسلسل "البحث عن علا"، جمهوره بموعد طرح المسلسل، وذلك من خلال حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وشارك "الباجوري" صورة من كلاكيت تصوير العمل، وكتب تعليقا قائلا: "قريبا".



مسلسل "البحث عن علا" بطوله هند صبرى وسوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، وهانى عادل، وندى موسى، ويشارك فيه مجموعة من ضيوف الشرف منهم خالد النبوى ويسرا وشيرين رضا وأخرون من النجوم، والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، وتم التصوير في عدة مواقع بالقاهرة، مع الحفاظ على معايير السلامة لضمان صحة فريق العمل.



