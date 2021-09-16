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الحضري يوجه رسالة للجماهير: لن ندخر نقطة عرق واحدة من أجل مصر

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 04:41 م
عصام الحضري
عصام الحضري
علي نبوي
علق عصام الحضري مرب حراس مرمى منتخب مصر، على توليه المهمة في الجهاز الفني الجديد للفراعنة بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش.

الحضري غرد عبر حسابه بتويتر :"على بركة الله جماهير مصر العظيمة...  دعمكم ومساندتكم هما العون والدافع لنا في مهمتنا الجديدة".

وأضاف :"نعدكم بعدم ادخار نقطة عرق واحدة من أجل مصر وأشكر كل من وضع ثقته في شخصي لأدافع عن اسم بلادي مدربا بعد سنوات طويلة حارسا لعرين الفراعنة".

وكان اتحاد الكرة المصري قد قدم اليوم الخميس الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر في مؤتمر صحفي عقده الواحدة ظهرًا عقد بمقر الجبلاية.


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