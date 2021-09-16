رئيس البرلمان العراقي: لابد من اتخاذ موقف مشترك يخدم الشعوب العربية

أكد محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان العراقي، على أنه لابد من اتخاذ موقف مشترك يخدم الشعوب العربية .

وأشار الي أن العراق قد انتصرت على الإرهاب و هي الآن تسير على طريق واضح نحو مرحلة جديدة في تاريخ البلاد، ونطالب المجتمع العربي بدعم دولة العراق لكي يعود إلي محيطه العربي .

وتابع الحلبوسي :"العراق الآن تزيل العقبات أمام الشركات العربية وذلك بعد أن تعافي العراق"، متابعا:" كنا في السابق ندعم ونسند الدول العربية ننتظر دعمهم لنا".

وشدد "الحلبوسي" على أنه تم إعادة تأهيل البنية التحتية للعراق و نسعي نحو مرحلة جديدة لنا في تاريخ العراق.