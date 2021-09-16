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ميناء دمياط يتداول 29 سفينة للحاويات والبضائع العامة

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 05:16 م
بوابة الفجر

استقبل ميناء دمياط 29 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال ال` 24 ساعة الماضية, وبلغت حركة تداول الشاحنات 4680 شاحنة.

وذكرت هيئة الميناء في بيان اليوم الخميس - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 26 ألفا و100 طن تشمل 3000 طن يوريا و19100 طن فوسفات و2800 طن مولاس و1200 طن بودره جبس ، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37 ألفا و509 أطنان تشمل 16399 طن ذرة و6220 طن حديد و13890 طن قمح و1000 طن خردة.

وأوضح البيان ، أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 870 حاوية مكافئة تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وأمريكا وهولندا وإيطاليا وألمانيا بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 398 حاوية مكافئة والحاويات الترانزيت 3198 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 95 ألفا و780 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 76 ألفا و729 طنا، كما غادر الميناء 10 وحدات نهرية (بارج) قاطرة ومقطورة بحمولة إجمالية 2850 طن قمح متجهة إلى صومعة إمبابة.

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