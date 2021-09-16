Advertisements

الإمارات تستثمر 14 مليار دولار في قطاعات حيوية بالمملكة المتحدة

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 05:39 م
بوابة الفجر
قال صندوق الثروة السيادي لأبوظبي مبادلة اليوم الخميس، إن الإمارات تعتزم استثمار عشرة مليارات جنيه إسترليني (13.8 مليار دولار) في بريطانيا على مدى السنوات الخمس المقبلة في ضوء العلاقات التجارية طويلة الأمد بين البلدين.

وذكرت مبادلة أن الاستثمار في صناعات نقل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا وعلوم الحياة في بريطانيا يمثل توسعا في شراكة الاستثمار السيادي مع مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة.

جاء هذا الإعلان خلال زيارة الحاكم الفعلي للإمارات ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للندن للقاء رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وقال خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب لمبادلة في بيان “سوف تساهم توسعة شراكة الاستثمار السيادي بين البلدين في دفع عمليات التمويل والابتكار في عدد من القطاعات الحيوية التي تعتبر من أهم ركائز النمو الاقتصادي بالنسبة لكلا البلدين”.

ووافقت مبادلة في مارس على استثمار 800 مليون إسترليني في علوم الحياة مع مكتب الاستثمار البريطاني الذي قال إنه يساهم بمبلغ 200 مليون جنيه إسترليني إضافية.

وقالت مبادلة إنه تم ضخ أكثر من 1.1 مليار إسترليني منذ ذلك الحين.

أخبار تهمك

فرمان ناري.. فاتي يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ثلث ساعة

تعرف على آخر تفاصيل تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 15 ساعة

تطور مفاوضات الزمالك لضم نبيل عماد دونجا

منذ أقل من ساعتين

طلائع الجيش يبلغ الزمالك بقراره النهائي حول رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 22 دقيقة

في بيان ناري.. مدرب الزمالك يعلن رحيله رسميا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

منذ ساعتين و 19 دقيقة

كارتيرون يفاجئ الزمالك بطلب ناري.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من كيروش على تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. تفاصيل استقالة أسامة نبيه من تدريب الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يرحب برحيل نجمه لبيراميدز مقابل 7 مليون جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 7 ساعات

بالتفاصيل.. خطة مدوية من الزمالك للحفاظ على بن شرقي

منذ حوالي 5 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:36 م

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

03:34 م

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

12:20 م

عاجل.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك

02:01 م

عاجل.. تعليق ناري من كيروش على تدريب منتخب مصر

01:19 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements