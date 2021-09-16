تعرف على موعد مباراة مصر ضد نيجيريا في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون

أسفرت قرعة كأس أمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون مطلع العام المقبل، عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الرابعة مع منتخبات (نيجيريا وغينيا بيساو والسودان).



موعد مباراة منتخب مصر مع نيجيريا في أمم إفريقيا



ويفتتح منتخب مصر مبارياته في المجموعة بمواجهة نيجيريا يوم 11 يناير في الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.



موعد مباراة منتخب مصر مع غينيا بيساو في أمم إفريقيا



ويلتقي منتخب مصر في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة أمم إفريقيا أمام نظيره منتخب غينيا بيساو يوم 15 يناير في تمام الثامنة مساءً.



موعد مباراة منتخب مصر مع السودان في أمم إفريقيا

