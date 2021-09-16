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سر غضب جوارديولا ضد نجمي مانشستر سيتي أمام لايبزيج

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 05:15 م
جوارديولا
جوارديولا
الفجر الرياضي
شوهد بيب جوارديولا وهو يوبخ النجمين رياض محرز وجاك غريليش خلال فوز مانشستر سيتي بنتيجة  6-3 على لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.


وبدأ مان سيتي مشواره في دوري أبطال أوروبا بفوز ساحق على الفريق الألماني في مباراة مثيرة على ملعب الاتحاد.


وسجل الثنائي هدفين من سداسية السيتي ، حيث سجل كل من ناثان آكي وجواو كانسيلو وجابرييل جيسوس أهدافًا أيضًا.


ولكن على الرغم من انتصار فريقه ، كان من الواضح أن مدرب السيتي كان غاضبًا من افتقار فريقه للجهد الدفاعي ، بعد أن تلقى ثلاثة أهداف وكان تحت الضغط أثناء تقدمه بنتيجة 4-3 قبل أن يسجل هدفين آخرين وتنتهي المباراة.


وعندما سئل عن سبب عدم رضاه تجاه لاعبيه ، قال جوارديولا: ’’تحدثنا بين الشوطين عن الطريقة التي كان علينا القيام بها ولم يفعلوا ذلك. لكن هذا يحدث’’.


وتابع: ’’إنهم جيدون للغاية ، إنهم يصنعون أربعة لاعبين لجذبك ، وبعد أن يجدوك خلف لاعبي خط الوسط حيث يوجد الكثير من اللاعبين ، عندما تذهب الكرة للخارج تضعها في الداخل’’.


وأضاف: ’’وبعد أن يسارعوا في الهجوم من الخلف. لذلك ، ليس من السهل السيطرة عليهم’’.


وقام غوارديولا بإيماءات وصراخ في المهاجمين بطريقة تذكرنا بحديثه الشهير على أرض الملعب مع جوشوا كيميتش خلال الفترة التي قضاها في بايرن ميونيخ.



وأثناء حديثه عن نقاشه على أرض الملعب مع جوارديولا ، ظل غريليش شديد الصمت.


وقال: ’’كان هذا مجرد عمل دفاعي’’.


وتابع: ’’لن أخوض في الأمر كثيرًا لأنه قد يرغب في نفس الخطط لعطلة نهاية الأسبوع’’.


وأضاف: ’’هذا ما يطلبه المدرب ، إنه يريد دائمًا المزيد من الدفاع والهجوم’’.


وأتم: ’’ومن الواضح أنه شخص سأستمع إليه بعد كل ما فعله في المباراة لذلك من الواضح أنه يعطي معلومات مفيدة فقط’’.

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