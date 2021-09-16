تعرف على آخر تفاصيل تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

يواصل مسئولو النادي الزمالك المفاوضات مع الدولي المغربي أشرف بنشرقي نجم الفريق، لتجديد عقده مع القلعة البيضاء والإبقاء عليه داخل صفوف الفريق الزملكاوي في الفترة المقبلة.



وينتهي عقد المغربي "بنشرقي" مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، وترغب اللجنة فى الإبقاء على القوام الأساسى للفريق، خصوصاً أن اللاعب يعد من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها الفريق في المباريات.



الشرط الجزائي يعطل تجديد عقد بنشرقي مع الزمالك



وعقد مسئولو الزمالك جلسة مع بنشرقي لتجديد عقده ولكن اللاعب يتمسك بوجود شرط جزائى فى عقده الجديد، يتيح له الاحتراف فى أى وقت، بعد سداد قيمة الشرط الذى سيتم وضعه فى العقد الجديد، وهو الأمر الذى رفضه مسؤولو اللجنة التى تدير القلعة البيضاء تمامًا خوفًا من رحيل اللاعب بشكل مفاجئ.



الزمالك يُغري النجم المغربي بـ حملة إعلانية لتجديد عقده



ويحاول مسئولو الزمالك إغراء بنشرقي بمنحه حملة إعلانية خلال المواسم الثلاثة التى سيبقى فيها مع الفريق، بشرط أن يتنازل عن وجود الشرط الذى يرفضه مسؤولو اللجنة، ويتمسك اللاعب بوجوده فى العقد الجديد.