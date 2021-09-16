Advertisements

وكالة الطاقة الذرية ترفع توقعاتها لاستخدامات الطاقة النووية حتى 2050

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 05:33 م
بوابة الفجر
أ ش أ
 رفعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من توقعاتها لاستخدامات الطاقة النووية حتى عام 2050، وذكر بيان للوكالة، اليوم الخميس، أنه للمرة الأولى منذ حادثة فوكوشيما دايتشى قبل عقد من الزمن قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراجعة توقعاتها للنمو المحتمل لقدرات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء خلال العقود القادمة.
 
وأوضح البيان أنه لا يمثل التغيير في التوقعات السنوية للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمصدر الطاقة المنخفض الكربون، اتجاهًا جديدًا حتى الآن؛ لكنه يأتي في الوقت الذي يهدف فيه العالم إلى الابتعاد عن الوقود الأحفوري لمكافحة تغير المناخ حيث تفكر العديد من البلدان في إدخال الطاقة النووية لتعزيز إنتاج طاقة موثوقة ونظيفة.
 
وذكر البيان أن الوكالة تتوقع أن تتضاعف قدرة التوليد النووية العالمية إلى 792 جيجاوات (صافي الكهرباء) بحلول عام 2050 من 393 جيجاوات في العام الماضي، وذلك بالمقارنة مع توقعات العام السابق البالغة 715 جيجاوات بنمو بنسبة تزيد قليلاً عن 10%.
 
وقال المدير العام للوكالة رافائيل جروسي - في البيان - إن التوقعات الجديدة للوكالة تشير إلى أن الطاقة النووية ستستمر في لعب دور لا غنى عنه في إنتاج الطاقة منخفضة الكربون.

أخبار تهمك

بالتفاصيل.. خطة مدوية من الزمالك للحفاظ على بن شرقي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ حوالي 6 ساعات

طلائع الجيش يبلغ الزمالك بقراره النهائي حول رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 24 دقيقة

في بيان ناري.. مدرب الزمالك يعلن رحيله رسميا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يرحب برحيل نجمه لبيراميدز مقابل 7 مليون جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري.. فاتي يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ثلث ساعة

كارتيرون يفاجئ الزمالك بطلب ناري.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 55 دقيقة

مفاجأة.. تفاصيل استقالة أسامة نبيه من تدريب الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 15 ساعة

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 7 ساعات

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من كيروش على تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

تطور مفاوضات الزمالك لضم نبيل عماد دونجا

منذ أقل من ساعتين

تعرف على آخر تفاصيل تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:36 م

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

03:34 م

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

12:20 م

عاجل.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك

02:01 م

عاجل.. تعليق ناري من كيروش على تدريب منتخب مصر

01:19 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements