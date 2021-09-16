تونس تعيد فتح المعابر الحدودية مع ليبيا

تُفتتح غداً المعابر الحدودية التي تربط تونس مع ليبيا، وذلك بعد أن أمر الرئيس التونسي قيس سعيد, بافتتاحها وذلك بعد اطلاعه على نتائج اجتماعات اللجنتين الوزاريتين الأمنية والصحية المشتركة التونسية الليبية التي انعقدت أمس.

وأكد الرئيس التونسي في هذا السياق، على ضرورة الالتزام التام بالاحترام الكامل للبروتوكول الصحّي المتفق عليه، مشدّدا على أن هذا البروتوكول قابل للمراجعة على ضوء تطوّر الوضع الصحّي في البلدين وعلى أن أي خرق لمقتضياته قد ينجم عنه إعادة النظر في قرار إعادة فتح المعابر الحدودية.

كما قرر بالتنسيق مع السلطات الليبية إنشاء فرق صحّية للتلقيح ضد فيروس "كورونا" في المعابر الحدودية، وتنظيم أيام تلقيح مكثّف في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في ليبيا.