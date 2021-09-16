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البيت الأبيض يكشف معلومات جديدة حول اتفاقية أوكوس

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 05:43 م
بوابة الفجر
وكالات
 أعلن البيت الابيض، اليوم الخميس، عن مناقشة فرنسا في صفقة الغواصات مع استراليا، قبل الإعلان عنها الذي تم أمس الأربعاء.

فيما أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واستراليا، أمس الأربعاء، عن توقيع شراكة أمنية ثلاثية تحت اسم "أوكوس".

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "شراكتنا الأمنية مع الولايات المتحدة وأستراليا تهدف لتعزيز أمن منطقة المحيطين الهادئ والهندي، وتعمل الشراكة الثلاثيةعلى حفظ الأمن، وستكون أولى مهامنا مساعدة أستراليا على امتلاك أسطول غواصات نووية".

فيما صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن: "بأن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا قاتلوا جنبًا إلى جنب في العديد من الحروب لعشرات السنين، واليوم اتخذنا خطوة تاريخية بتعميق العلاقات بيننا عن طريق شراكة "أوكوس"".

وأضاف: "دول حليفة أخرى خارج مبادرة "أوكوس" مستعدة لدعمها والمشاركة بها، وتكنولوجيا الغواصات النووية آمنة وقد استخدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا لعشرات السنين، و"أوكوس" ستجمع بحارتنا وعلماءنا وصناعتنا لتوسيع حدود قدراتنا".

وتابع: "سنواصل شراكتنا مع حلفائنا لضمان أمن منطقة المحيطين الهادئ والهندي، والغواصات الأسترالية ستعمل وفق قوة الدفع النووي".

واستطرد: "شراكتنا مع بريطانيا وأستراليا لا تخالف حظر نشر الأسلحة النووية، وشراكتنا مع بريطانيا وأستراليا لا تخالف حظر نشر الأسلحة النووية".

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