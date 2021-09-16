محافظ الفيوم يتفقد أعمال الرصف بطريق دمو

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بتفقد أعمال الرصف التي يجري تنفيذها بطريق دمو بداية من الطريق الدائري حتى طريق أسيوط الغربي بطول 6 كم، للوقوف علي حجم الأعمال التي تم تنفيذها، والتأكد من تنفيذها وفقًا للاشتراطات والمواصفات الهندسية المطلوبة.



ووجه محافظ الفيوم، بإنشاء حوائط خرسانية ساندة علي جانبي كوبري البطس بطريق دمو، بطول 300 متر، للحفاظ علي سلامة الطريق والسيارات المارة.