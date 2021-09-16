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محافظ الفيوم يتفقد أعمال الرصف بطريق دمو
الخميس 16/سبتمبر/2021 - 06:20 م
الفيوم : ريهام على
قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بتفقد أعمال الرصف التي يجري تنفيذها بطريق دمو بداية من الطريق الدائري حتى طريق أسيوط الغربي بطول 6 كم، للوقوف علي حجم الأعمال التي تم تنفيذها، والتأكد من تنفيذها وفقًا للاشتراطات والمواصفات الهندسية المطلوبة.
ووجه محافظ الفيوم، بإنشاء حوائط خرسانية ساندة علي جانبي كوبري البطس بطريق دمو، بطول 300 متر، للحفاظ علي سلامة الطريق والسيارات المارة.
ووجه محافظ الفيوم، بإنشاء حوائط خرسانية ساندة علي جانبي كوبري البطس بطريق دمو، بطول 300 متر، للحفاظ علي سلامة الطريق والسيارات المارة.