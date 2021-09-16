إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالمنيا

أصيب 6 أشخاص إثر تعرضهم لحادث مروري على الطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، إثر انقلاب سيارة ملاكي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.



تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي يستقلها 6 أشخاص إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور مضعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج.



مستشفى المنيا العام

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام وإزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



وفى سياق منفصل، شهدت محافظة المنيا مساء أمس الأربعاء حادث انقلاب سيارة مكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى المار على محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الشرقي.



الطريق الصحراوي الشرقي

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى إصابة 9 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج.



تم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الشرقي.



وشهد الأسبوع الماضي، إصابة 6 أشخاص إثر تعرضهم لحادث مروري على الطريق الصحراوى الشرقى القديم المار على محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا الشيخ فضل التكاملي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الشرقي.



