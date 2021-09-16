Advertisements

محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية بالمستشفى العام الجديد (صور)

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 06:22 م
جانب من جولة المحافظ
جانب من جولة المحافظ
الفيوم : ريهام على
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، استئناف الأعمال الإنشائية بمستشفى الفيوم العام الجديد بمنطقة دمو، وذلك بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، ومسئولي الشركة المنفذة للأعمال.

استمع محافظ الفيوم لشرح حول خطة ومراحل العمل بالمستشفى، وأكد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية في تنفيذ الأعمال، حتى تدخل المستشفى حيز الخدمة قريبًا، للمساهمة في تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، وتخفيف العبء عن مستشفى الفيوم العام الحالي.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن مشروع مستشفى الفيوم العام الجديد يقام على مساحة 9500 مترًا، وتبلغ مدة التنفيذ 15 شهرًا، لافتًا إلى تخصيص 154 مليون جنيه كمرحلة أولى، لتمويل تنفيذ الأعمال بالمستشفى التي تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 450 مليون جنيه.

وأضاف، أن سعة المستشفى ٢٥٦ سريرًا، بواقع ١٠٢سريرًا للإقامة، و٤٩ سريرًا للعناية المركزة، و٣٠ سريرًا للمبتسرين، و٣٦ لمرضى الغسيل الكلوي، و٢٠ سريرًا للعلاج الكيماوي، و١٩ سريرًا للإفاقة، كما تشمل المستشفى أيضًا عيادات خارجية، واستقبال وطوارئ، ومعامل للتحاليل، واقسام للعلاج الكيماوي، والعلاج الطبيعي، وغرف للعمليات.
محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية بالمستشفى العام الجديد (صور)
محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية بالمستشفى العام الجديد (صور)
محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية بالمستشفى العام الجديد (صور)
محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية بالمستشفى العام الجديد (صور)
محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية بالمستشفى العام الجديد (صور)
محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية بالمستشفى العام الجديد (صور)
محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية بالمستشفى العام الجديد (صور)
محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية بالمستشفى العام الجديد (صور)

الكلمات المفتاحية

محافظ الفيوم لفيوم المستشفى العام الجدي

أخبار تهمك

ملامح تشكيل منتخب مصر تحت قيادة الداهية كارلوس كيروش

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يرحب برحيل نجمه لبيراميدز مقابل 7 مليون جنيه

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يفاجئ الزمالك بطلب ناري.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان ناري.. فاتي يحسم مصيره مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بعد أن تقدم باستقالته.. شوبير يوجه رسالة قوية لمدرب الزمالك

منذ 37 دقيقة

عاجل.. تعليق ناري من كيروش على تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن ارتفاع درجات الحرارة بداية الأحد المقبل

منذ ساعة الا ربع

طلائع الجيش يبلغ الزمالك بقراره النهائي حول رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

منذ أقل من ساعة

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

تطور مفاوضات الزمالك لضم نبيل عماد دونجا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 17 ساعة

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. تفاصيل استقالة أسامة نبيه من تدريب الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:41 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن ارتفاع درجات الحرارة بداية الأحد المقبل

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

06:30 م

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

02:36 م

بعد أن تقدم باستقالته.. شوبير يوجه رسالة قوية لمدرب الزمالك

06:50 م

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

03:34 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements