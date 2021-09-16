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حزب "المصريين": السيسي وحمد بن عيسى قمة الأخوة والمواقف المشتركة

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 06:26 م
رئيس حزب المصريين
رئيس حزب المصريين
عبداللطيف هيبة
رحب المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، بزيارة ملك البحرين حمد بن عيسى إلى القاهرة، مؤكدًا أنها تُعد ترجمة حقيقية لعلاقات أخوية متميزة وتاريخية عريقة.

وقال "أبو العطا، في بيان اليوم الخميس، إن لقاء عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي يحمل معاني عظيمة ودلالات خاصة، ويضاف إلى سجل حافل من التنسيق والتشاور بين الزعيمين الكبيرين.

وأوضح أن الزيارة تأتي في إطار الزيارات الدورية بين قيادتي البلدين؛ لبحث العلاقات الثنائية المتطورة، والتي تشهد قفزات نوعية مستمرة، وكذلك تعزيز العمل العربي المشترك.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن هناك توافقًا مشتركًا على متابعة إنجاز ما تم التوصل إليه من اتفاقات تعاون، وفتح آفاق رحبة وواعدة للتعاون في مختلف المجالات، خاصة تذليل أية عقبات أمام حركة التجارة والاستثمارات البينية؛ نظرا لما يربط مملكة البحرين ومصر، قيادة وحكومة وشعبًا من روابط الأخوة والمحبة، وبما يعكس متانة وقوة العلاقات الراسخة والقوية بين البلدين الشقيقين.

وأوضح أن زيارة ملك البحرين حمد بن عيسى للقاهرة ستشكل لبنة جديدة للتكامل الاستراتيجي القائم بين البلدين، مشيدًا بما وصلت إليه العلاقات بين البلدين من تطور ونماء وازدهار ضمن شراكة ممتدة ووثيقة، مشيرًا إلى أن مصر هي حاضنة العروبة، ولها دور محوري ومهم لحماية الأمن القومي العربي، فضلا عن مناقشة ملف سد النهضة والتطورات على الساحة العربية والإقليمية.

وأشاد بالمواقف المشرفة لمصر تجاه مملكة البحرين وأمن منطقة الخليج، مؤكدًا أن البحرين ومصر يشكلان عمقًا عربيًا وحصنًا منيعًا لمواجهة التحديات القائمة على مستوى المنطقة.

الكلمات المفتاحية

ملك البحرين حمد بن عيسى السيسي اخبار مصر

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